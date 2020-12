Noemi Gherrero alla conduzione del Procida Film Festival 2020 che si svolgerà online dal 20 al 23 dicembre.

Sarà l’attrice e conduttrice Noemi Gherrero a condurre l’ottava Edizione del Procida Film Festival, che celebra la tradizione del grande cinema legata alla più suggestiva isola del Golfo di Napoli, conosciuta nel mondo anche per le grandi produzioni internazionali che vi sono state ambientale, come “Il Postino” con Massimo Troisi; “Il talento di Mr. Ripley”, interpretato da Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law, Cate Blanchett; “Francesca e Nunziata” con Sophia Loren e Giancarlo Giannini.

Il Procida Film Festival si terrà on line sui canali ufficiali della rassegna dal 20 al 23 dicembre prossimo.

“ Sono molto felice di prendere parte a questa ottava edizione del festival, che quest’anno vede una grande novità nella parte dedicata al cinema internazionale – dovuto certamente all’ottimo lavoro di questi anni del direttore artistico Francesco Bellofatto e al supporto dell’amministrazione comunale.

Per la prima volta, infatti, il Procida Film Festival si arricchisce con film provenienti direttamente dagli Stati Uniti. Un traguardo che, oggi, diviene ancora più importante, dato il momento di chiusura e isolamento forzato dovuto alla tragica emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

Condurre questo festival per il terzo anno consecutivo per me è molto importante, specie perché si realizza nella mia terra, che amo moltissimo e di cui sono estremamente orgogliosa”.

