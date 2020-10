Nola 1925: Gigi Pavarese si dimette da Direttore Sportivo

Gigi Pavarese non è più il direttore sportivo del Nola 1925. Oggi, dopo una riunione con i vertici societari, ha rassegnato le proprie dimissioni senza revoca. Rispettando la decisione del direttore, la società ha accettato le dimissioni, ringraziandolo per la professionalità e l’impegno profusi in questi mesi. Il presidente Alfonso De Lucia e la dirigenza dell’SS Nola 1925, infine, hanno augurato al direttore Pavarese il meglio per il prosieguo dei suoi impegni professionali.

