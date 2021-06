Nola, Aka _7even incontra i fan e firma le copie del suo cd. L’evento venerdì 2 luglio alla galleria Hyria Space in via variante 7/bis. È la prima ed unica tappa in provincia di Napoli

Con le sue cover “Mi manchi” e “Loca” è in vetta alle classifiche dei brani tormentone dell’estate 2021 e venerdì 2 luglio sarà a Nola per incontrare i suoi fan.

È Aka_7even, il noto cantante del talk “Amici” l’ospite d’eccezione della galleria commerciale Hyria Space in via variante 7/bis dell’imprenditrice Maria Grazia Galeotafiore.

Il noto artista sarà a Nola per la sua prima ed unica tappa del tour estivo in provincia di Napoli.

Per l’occasione il giovane originario di Napoli firmerà le copie del suo cd. Per accedere allo spettacolo è necessario acquistare il disco presso il punto Unieuro all’interno della galleria Hyria dove sarà rilasciato il pass d’accesso.

“Purtroppo la pandemia non ci consentirà di vivere il tradizionale summer party quest’anno – dichiara l’imprenditrice Maria Grazia Galeotafiore – tuttavia non ci impedisce di organizzare eventi che assicurino il rispetto dei protocolli. È un grande piacere per noi ospitare il giovane e talentuoso Aka_7even, in poco tempo idolo dei ragazzi che, sono certa, ci regalerà momenti di puro divertimento. Un’occasione ghiotta anche per visitare la nostra galleria – aggiunge – e gustare un’ottima pinsa romana tra i must dell’estate e tra i piatti più richiesti di queste settimane. Vi aspettiamo venerdì”.

