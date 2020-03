NOLA. Al liceo Carducci predisposto l’intervento di Igienizzazione Straordinaria Coronavirus. Ecco la nota del dirigente scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, RICHIAMATE la propria nota prot. 1343 del 2 marzo 2020 e le precedenti, PRESO ATTO della comunicazione della Ditta affidataria del servizio di Igienizzazione Straordinaria di entrambe le sedi scolastiche previsto per il pomeriggio di Mercoledì 4 marzo 2020.

DATO ATTO delle indicazioni fornite dall’ASL Napoli 3 SUD, PRESO ATTO del numero dei collaboratori scolastici in servizio nella giornata del 05.03.2020 , SENTITO il DSGA, DISPONE

a) L’igienizzazione dei locali di entrambe le sedi del Liceo per il pomeriggio di Mercoledì 4 marzo 2020.

b) Giovedì 5 marzo 2020 – I collaboratori scolastici individuati dal DSGA alle ore 7.30 provvederanno ad arieggiare i locali scolastici. Il servizio riprenderà alle ore 9.30 – il personale Amministrativo e Tecnico prenderà servizio alle ore 10.00 – le lezioni per gli studenti di entrambe le sedi avranno inizio alle ore 10.15 – le attività didattiche extracurriculari e dello sportello pomeridiano di ricevimento dell’utenza sono sospese.

Nola, 3 MARZO 2020 — IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Assunta COMPAGNONE

