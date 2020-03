NOLA. All’istituto Tecnico Commerciale per Geometri A.Masullo – C. Theti di Nola si fa prevenzione

Parte dall’Istituto Tecnico Commerciale per Geometri A.Masullo – C. Theti di Nola la campagna di informazione e prevenzione fortemente voluta dal dirigente scolastico Prof.ssa Annamaria Silvestro in collaborazione con il CIF di Cimitile presieduto dalla Dr.ssa Donatella Provvisiero e la Prof.ssa Susy Barone.

Sono previste consulenze medico specialistiche di: Senologia, Ginecologia, Dermatologia e Nutrizione.

Oltre alla prevenzione, con alcuni rappresentanti del Gruppo Aido ( Associazione Italiana Donatori di Organi, Tessuti e Cellule ) Nola – Cimitile , si parlerà anche della seppur importante ma al momento stesso ancora poco conosciuta tematica della cultura alla sensibilizzazione della donazione degli organi, tutto ciò al fine di poter far accrescere la consapevolezza del grande valore della vita alle nostre nuove generazioni.

P.s. l’evento è riservato al solo personale docente e non e studenti dell’Istc A. Masullo – C. Theti.

