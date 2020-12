NOLA Calcio. 4 NUOVI ACQUISTI, RIPARTE LA CORSA SALVEZZA

Il mercato invernale potrebbe rappresentare la svolta per la classifica del Nola 1925 che, con 1 punto in 6 partite e il cambio alla guida tecnica, deve ripartire per la corsa salvezza. Dal mercato sembra poter arrivare quella iniezione di esperienza che era mancata ad inizio campionato. Sono già 4 gli acquisti annunciati.

Nelle scorse ore hanno firmato Walter Galiano, difensore e terzino ex Nocerina classe 2001, e Mario Di Maio, centrocampista classe 1995 ex Recanatese. A loro si sono aggiunti due innesti d’esperienza: Palumbo e Baratto. L’attacco vede quindi un rinforzo d’esperienza con l’ingaggio di Gianmario Palumbo, punta centrale classe 1983 ex, tra le tante, di Ausonia Terracina, Pomigliano e Puteolana. Anche la difesa si è rinforzata grazie alla firma di Giovanni Baratto, difensore centrale classe 1985 ex di Gragnano, Eclanese, Pomigliano ed Ercolanese. Acquisti importanti di un mercato appena cominciato, la società è ancora al lavoro e conta di fornire altri innesti a mister Rosario Campana per centrare una salvezza che, come sottolineato dal presidente De Lucia, rappresenterebbe un campionato vinto.

adsense – Responsive – Post Articolo