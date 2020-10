NOLA Calcio. Due nuove acquisti in difesa per il Nola 1925

Il Nola trova il primo punto in campionato e puntella la difesa. Prima di Arzachena aveva già firmato Antonio Calvanese, ora è arrivata anche la firma dell’esperto difensore Vincenzo Russo. Due innesti importanti quelli messi a punto dalla società nolana. Calvanese, classe 1997, vanta esperienze con Rende, Juve Stabia, Aversa Normanna, Frattese e Nocerina, squadra con la quale ha disputato l’ultima stagione di Serie D. Vincenzo Russo è invece un roccioso difensore classe 1985. Un profilo di assoluta esperienza: Santa Maria Mole, Torrecuso, Pomigliano, Arzanese, Campobasso, Manfredonia, Ebolitana, Sorrento, Taranto e Nocerina, con cui ha disputato l’ultima stagione. Novità anche sul fronte stadio: in occasione delle gare interne sarà concesso l’ingresso solo ai sostenitori con la tessera socio per un massimo di 180 tessere. Per sottoscrivere la tessera bisognerà recarsi presso Doca Tour a Nola, via Principe di Napoli.

