NOLA Calcio. Due nuovi acquisti per il Nola 1925

Nell’attesa di riprendere il campionato in casa, il Nola 1925 si regala due acquisti sul mercato.

Rinforzeranno la rosa nolana in D i due attaccanti Alessandro Carnicelli e Hristijan Denkovski. Il

primo è un giovane attaccante classe 1999, all’occorrenza anche esterno, che è cresciuto nelle giovanili di Genoa e Cesena e ha giocato con Mantova, Stresa e Sestri Levante. Il secondo è un profilo di alto livello, con esperienze internazionali e di puro talento. Classe 1994, trequartista, è cresciuto nelle giovanili dell’Ajax ed ha all’attivo diverse esperienze in campo internazionale che vanno dalla Spagna all’Olanda con il Groningen. Denkovski ha fatto tutta la trafila con le nazionali giovanili della sua patria, arrivando ad essere convocato per due volte anche in nazionale maggiore. Brutte notizie invece dall’infermeria: i bruniani dovranno infatti fare a meno per diverse giornate del forte difensore Antonio Granata, uscito dalla partita contro l’Artena con una frattura pluriframmentaria del seno mascellare e dell’orbita. Il Nola riprenderà il suo cammino domenica in casa contro il Latina ed avrà due rinforzi in più.

