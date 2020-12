NOLA Calcio. IL NOLA 1925 SI AGGIUDICA LA BABY STELLINA EX NAPOLI ANTONIO NEGRO

Altro colpo del Nola 1925, scatenato sul mercato invernale. Alla corte di mister Rosario Campana arriva infatti l’ex stellina del Napoli Antonio Negro. Classe 1998, nativo di Marcianise, a suon di gol si fece notare dallo staff della prima squadra quando il Napoli di Sarri lottava per lo Scudetto. Le belle esperienze con i grandi e i gol nel campionato Primavera e in Youth League, la competizione per giovani omologa della Champions League. Nel suo processo di crescita sono poi arrivate esperienze importanti con Latina, Paganese e, nell’ultimo scampolo di campionato, con il Matese. A 22 anni Antonio Negro ha già tanto da raccontare ma soprattutto molto altro da dire ai tifosi del Nola. Negro si aggiunge agli altri innesti annunciati in questi giorni: Giovanni Baratto e Walter Galiano in difesa, Mario Di Maio a centrocampo e Gianmario Palumbo in attacco.

