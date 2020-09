Calcio. Nola 1925: presentato lo staff

Il Nola 1925 presenta tanti altri membri dello staff che accompagnerà la società bruniana nel prossimo campionato di Serie D. Dopo le presentazioni ufficiali di Luigi Pavarese come Direttore Sportivo, Enrico De Falco come Direttore Generale, Giuseppe Guerriero come segretario societario e Luigi Pezzella come allenatore della prima squadra, vengono annunciati altri 10 componenti dei vari staff. Il gruppo tecnico viene rimpinguato con 4 nuove figure: Salvatore Galizia, ex calciatore con un importante passato in C2 e D, è il nuovo allenatore della Juniores e collaboratore tecnico della prima squadra; Luigi Gennarelli, ex Nocerina, è il nuovo preparatore atletico; Pasquale Del Franco è il nuovo preparatore dei portieri; Francesco Bussone, l’anno scorso vice allenatore in Eccellenza con il Lioni, è un nuovo collaboratore tecnico aggregato alla prima squadra. Nuovi ingressi anche nello staff dirigenziale: Raffaele Di Somma è il nuovo dirigente addetto alla prima squadra, mentre il giornalista Nello Cassese è il nuovo addetto stampa e responsabile dell’Area Comunicazione. Conferme invece nello staff sanitario: Luca Iorio resta responsabile della fisioterapia e Maurizio Iorio sarà ancora una volta l’infermiere della squadra. Confermati anche i due magazzinieri Enzo Rozza e Luigi “Giginiello” De Micco, storica figura del Nola Calcio. I bianconeri, nel frattempo, in attesa dei gironi, saranno impegnati il 2 settembre in un allenamento congiunto a Montemiletto con i colleghi del Lions Mons Militum.

