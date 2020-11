NOLA calcio. Tris di acquisti per il NOLA 1925

Il lavoro del Nola, stoppato temporaneamente dal Covid, non si ferma. Dopo il cambio al timone con l’arrivo di mister Campana, il mercato è entrato nel vivo. Ufficializzato il forte attaccante Amil Gassama, la società ha infatti chiuso nelle ultime ore per altri 3 calciatori. Arrivano alla corte bianconera Gennaro Ruggiero, Giovanni Pantano e Valerio Porcaro. Gennaro Ruggiero è un acquisto di lusso per questa categoria.

Cresciuto nelle giovanili del Palermo e del Torino, vanta già 10 presenze in Serie B con il Livorno nella scorsa stagione. Classe 2000, centrale, è un innesto di valore per il centrocampo bianconero. Giovanni Pantano è un agile e forte difensore destro classe 2000, da terzino destro ha già esperienza in D, avendo giocato con Gladiator, Sarnese e Puteolana. Valerio Porcaro è un centrocampista classe 2002, nonostante la giovane età ha già esperienze importanti con le giovanili di Salernitana e Lazio. A breve ufficializzazione del nuovo direttore sportivo, aspettando che i bianconeri possano rientrare in campo e riprendere il cammino in Serie D.

