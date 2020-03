NOLA. C’è il primo decesso da Coronavirus all’ospedale “Santa Maria la Pietà”. Ecco di chi si tratta

Primo decesso all’ospedale di Nola “Santa Maria la Pietà”, è la terza vittima in Campania e si tratta di un’ottantenne che era stata ricoverata ieri mattina e proveniente dall’area vesuviana, Ottaviano. Con altre patologie a suo carico non è riuscita a superare l’aggressività del virus. Si cerca di capire da chi è stata contagiata e nei giorni scorsi aveva ricevuto la visita di una delle figlie giunta dal Nord. La positività della donna ha fatto scattare l’allarme al Pronto Soccorso di Nola per il pericolo di contagio ad esso si effettueranno tutti i controlli e le sanificazioni previsti dal protocollo ministeriale. A riportare la notizia è “Il Giornale Locale”.

