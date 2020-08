NOLA. Cinque positivi nelle ultime ore in città. Il sindaco Minieri: “Potrebbero aumentare”

Il sindaco della città dei Gigli Gaetano Minieri fa il punto della situazione Coronavirus in città e scrive sul proprio profilo persinale: ” Situazione COVID in città. Posso affermare con grande senso di responsabilità che la situazione legata ai casi Covid a #Nola è sotto controllo. I 5 positivi sono tutti di rientro dalle vacanze (Sardegna ed Estero) e sono in isolamento domiciliare. Nessun focolaio dunque nè allarmismo. È chiaro che dobbiamo prestare la massima attenzione ed evitare in ogni modo situazioni di rischio e/o pericolo. In merito ai miei aggiornamenti poi, solo una precisazione. Da sindaco non posso dare informazioni “sul sentito dire” o sul “passaparola”. Devo necessariamente attendere i dati accertati dell’Asl prima di procedere . Siano in attesa dell’ esito dei tamponi effettuati nella giornata ieri per cui i casi potrebbero ulteriormente aumentare. Usiamo la mascherina dove è necessario e rispettiamo il distanziamento sociale. Rivolgo un appello ai giovani provenienti da località ove si registrano maggiori contagi di prestare attenzione, anche nei contatti con i congiunti ed in caso di sintomi rivolgersi tempestivamente all’ ASL.

Facciamo il nostro dovere con serietà.

