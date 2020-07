NOLA. Coronavirus, Cinzia Trinchese: “11 persone in isolamento, è giusto informare la popolazione”

Dopo i casi di Covid 19 nell’area nolana, esattamente a Camposano, Cimitile, Cicciano, anche Nola ha 11 persone in isolamento. Ad annunciarlo è Cinzia Trinchese, capogruppo di opposizione che ha pubblicato un post in cui è scritto: “In giro c’è troppa ansia per queste notizie che arrivano dai paesi limitrofi. A #Nola ad oggi non ci sono casi #covid, ma 11 persone in #isolamento ed è giusto informare la popolazione per alzare la guardia e cercare di rientrare quanto prima in una situazione di normalità. Abbiamo tutti paura di essere rinchiusi nuovamente e di vivere altre settimane di angoscia. Siamo prudenti, ne vale la nostra vita e quella dei nostri cari”.

adsense – Responsive – Post Articolo