NOLA. Cinzia Trinchese: “Quanta confusione e quanta improvvisazione attorno a queste scuole!”

Ci sono stati mesi di chiusura dove si poteva cercare di organizzare al meglio la riapertura delle stesse. E invece no! Ad oggi ancora a fare differenze tra le scuole medie e quelle superiori. E le elementari allora? Le materne?

Ecco l’intervento di Cinzia Trinchese, capogruppo di opposizione al Comune di Nola sulla questione scuole in città.

Dad o in presenza, per lo meno mostrate vicinanza ai genitori che chiedono soltanto, impauriti, di essere tranquillizzati ed essere messi a conoscenza dei fatti giorno per giorno. Se a decidere sono i Sindaci e i Dirigenti scolastici, ma cosa state aspettando? Quali criticità ancora?