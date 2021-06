NOLA. Città in lutto per la morte del dottor Carmine Martinez

Nola in lutto per la perdita di un cittadino illustre, il dottor Carmine Martinez, titolare da decenni della nota ottica situata all’inizio del corso nolano Tommaso Vitale. Il dottor Carmine Martinez era molto stimato in città e non solo. Lascia un vuoto incolmabile tra gli amici e i tanti che lo hanno conosciuto. Una città sconvolta nell’apprendere la triste notizia. Da varie parti giunge il cordoglio alla famiglia. Anche noi ci stringiamo ai suoi cari e alla città.

