I Carabinieri della Stazione di Piazzolla di Nola, durante i controlli per verificare la regolare detenzione delle armi da parte dei residenti, hanno denunciato per detenzione illegale di armi per omessa denuncia una 46enne del posto incensurata. I militari, dopo i controlli , hanno sequestrato 1 fucile da caccia, 1 pistola e 47 cartucce . La donna aveva ereditato le armi dal marito senza averne diritto omettendo di denunciarne il possesso.

