NOLA. CoranaVirus, pronto l’ospedale da campo per accogliere eventuali contagiati

Nel primo pomeriggio di oggi domenica 1 marzo a Nola è stato montato il primo ospedale da campo presso il nosocomio di Nola. A richiederlo ed ottenerlo, è stato il sindaco di Nola, Gaetano Minieri, insieme ai colleghi dell’area nolana che in settimana avevano tenuto un confronto. L’ospedale da campo serve per separare i potenziali infetti dal coronavirus dalla normale gestione dell’ospedale. “Perché questa è l’Amministrazione dei fatti – afferma il sindaco di Nola Minieri – e non delle sterili polemiche. Sempre a servizio dei cittadini».

adsense – Responsive – Post Articolo