NOLA. Coronavirus, caso spospetto al vaglio dei medici del Pronto Soccorso. Effettuato tampone

E’ giunto presso il nosocomio di Nola nel pomeriggio di oggi giovedì 5 marzo 2020, un quarantenne con sintomi che hanno fatto scattare l’emergenza e il protocollo previsto per i casi da Coronavirus previsti. L’uomo, un quarantenne, di cui per il momento non si conosce la località di provenienza, è stato accolto nel triage allestito all’esterno del Pronto Soccorso dell’ospedale di Nola e visitato dai medici predisposti per l’emergenza, accusava proprio i sintomi che la malattia manifesta. Effettuato il tampone si attende il risultato, intanto il quarantenne è stato messo in isolamento. Se confermato dalle analisi potrebbe essere il primo caso positivo da Covid19 nell’area nolana. Intanto è scattato la prevenzione e si sta cercando di ricostruire gli spostamenti e in particolare le persone che sono state in contatto con l’uomo. Seguiranno aggiornamenti sull’esito.

