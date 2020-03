NOLA. Coronavirus, ecco il risultato dei tamponi effettuati ieri all’ospedale

C’era trepidazione per conoscere il risultato di quattro tamponi effettuati ieri al triage dell’ospedale nolano “Santa Maria la Pietà” dai medici del nosocomio. Dopo i prelievi fatti ieri su altrettante persone dell’area nolana, che erano giunti all’ospedale cittadino per sintomi tipici del Coronavirus, ecco il risultato delle analisi. Ebbene, fonti mediche, hanno riferito che sono risultati tutti negativi al Covid-19. Si tira un sospiro di sollievo anche se l’azione del triage in queste ultime ore, anche un po’ per psicosì è raggiunto da diversi cittadini che temono di essere stati contagiati dal virus. In caso di sintomi si ricorda di non recatevi autonomamente in Pronto Soccorso o negli ambulatori, ma telefonare al vostro medico o alla guardia medica o al 118, sapranno loro indirizzarvi per la procedura corretta e adeguata onde evitare problemi.

adsense – Responsive – Post Articolo