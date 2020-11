Con 515 contagiati attuali, la città di Nola, vede incrementare in maniera esponenziale i positivi al Covid 19. Un dato preoccupante che potrebbe avere conseguenze drastiche, visto quello che è già accaduto ad Arzano ed altri comuni in Campania. Sta di fatto che in queste ore, si è diffusa sui social la notizia, attraverso un’ordinanza fasulla, che Nola fosse diventata zona rossa. Nulla di vero, è lo stesso sindaco che smentisce la notizia. Ecco il video

