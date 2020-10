A Nola sembra non arrestarsi la curva in salita dei positivi al Cornavirus. Nel bollettino odierno comunicato dall’Asl al sindaco Gaetano Minieri in 24 ore sono 14 i nuovi positivi. Un numero che sale di giorno in giorno e che è destinato ancora ad aumentare nei prossimi giorni.

