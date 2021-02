NOLA. Cultura, Gino Rivieccio presenta il libro “Siamo nati per soffriggere”

Lo scrittore e showman Gino Rivieccio ospite del Lions e Leo club “Nola Giordano Bruno Host” presieduti rispettivamente da Luigi Caliendo e Nicola Compagnone e del circolo culturale Passepartout di cui è referente Rosa Barone. L’incontro si terrà in diretta streaming dalle 19 di stasera, venerdì 5 febbraio, sulle piattaforme social degli enti organizzatori e su quella dell’emittente televisiva Videonola che ospita l’evento.

Per l’occasione Rivieccio presenterà il suo libro “Siamo nati per soffriggere” che già la scorsa settimana aveva raccontato alle socie dell’associazione Fidapa di San Giuseppe Vesuviano nell’ambito di una iniziativa promossa dal sodalizio vesuviano con Passepartout.

“È importante che la cultura non si fermi in questo periodo – fanno sapere gli organizzatori – Ecco perché, in attesa di ritrovarci nuovamente in presenza – speriamo quanto prima – abbiamo voluto adeguarci ai nuovi sistemi mediatici con l’auspicio di regalare qualche ora di spensieratezza e di “soffriggere” qualche aneddoto che Gino Rivieccio vorrà proporci, sicuri del suo humor. Vi aspettiamo”.

