Nola, dimissioni sindaco Minieri. Uniti per Nola “Attraverso il confronto si superano le criticità”

A proposito delle dimissioni del sindaco Gaetano Minieri il gruppo consiliare e la lista Uniti per Nola dichiarano quanto segue:

“Le pause di riflessione molto spesso non sono un sintomo di debolezza, ma un modo per superare le criticità e chi fa politica sa che sono fisiologiche in una dialettica di confronto. Ci si ferma per un momento solo per ripartire più forti. Uniti per Nola esprime vicinanza al sindaco Minieri, sicuri che questi giorni saranno utili per rivitalizzare coesione ed entusiasmo, rilanciando in maniera vigorosa, l’ azione amministrativa”.

