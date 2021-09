Nola, domani in scena il recital filosofico-musicale ispirato al filosofo nolano Giordano Bruno

Un recital filosofico-musicale ispirato agli Infiniti Mondi del filosofo nolano Giordano Bruno: andrà in scena domani, sabato 25 settembre, nel chiostro del Seminario Vescovile di Nola e farà da cornice alla lectio dell’astrofisico Massimo Della Valle, direttore dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito degli appuntamenti della rassegna “Settembre, arte e cultura” promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Minieri con l’assessore al ramo Ferdinando Giampietro.

Un evento che coniugherà musica e poesia con la lettura di alcuni passi celebri del Nolano interpretati da Luciano Varnadi Ceriello. A curare i momenti musicali i musicisti Enza De Stefano, Domenico Iadevaia, Geminiano Mancusi e Giuseppe Giulio Di Lorenzo.

“Un momento di alto profilo culturale che vuole essere, ed è, l’inizio di un percorso che intendiamo tracciare e che non può non tener conto del figlio illustre di questa terra come Giordano Bruno – dichiara l’assessore Ferdinando Giampietro – azioni come queste vanno incoraggiate e veicolate in modo non occasionale ma costante coinvolgendo soprattutto i giovani. Un impegno che porteremo avanti consapevoli delle grandissime potenzialità che la nostra città offre”.

