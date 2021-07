NOLA. Dramma in ospedale, donna partorisce e dopo poco muore

Vero e proprio dramma a Nola presso l’ospedale cittadino dove una donna 35enne, Clara, è morta dopo aver dato alla luce il suo piccolo.

La donna di Poggiomarino è stata ricoverata all’ospedale di Nola per un cesareo. Aveva appena partorito, gli auguri, le foto con suo figlio stretto tra le sue braccia poi la tragedia. La donna ha iniziato a star male. Nonostante i soccorsi, i medici non sono riuscita a salvarla. Un malore su cui le indagini faranno luce. Sarà un’inchiesta a stabilire se ci siano responsabilità da parte dei medici. La famiglia riferisce che la giovane era sanissima e non soffriva di patologie pregresse.

