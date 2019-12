Nola. Due ordinanze del sindaco Minieri: Ecco cosa vietano per fine anno

La prima è rivolta agli operatori commerciali, i quali potranno vendere solo bevande in contenitori di plastica o di altro materiale morbido e infrangibile. È previsto anche il divieto di accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale, fatto salvo l’uso di botti cosiddetti “declassificati” di libero commercio sempre in zone isolate ed evitando aree affollate. Per chi non rispetta i divieti sarà comminata una sanzione amministrativa da 50 a 500 euro.

Le ordinanze servono a garantire sicurezza in occasione del tradizionale “concertone pomeridiano” della vigilia di Capodanno promosso da Expert Parente, a costo zero per il Comune di Nola, in programma il 31 dicembre dalle ore 14:30 alle ore 17:30. Quest’anno tra i tanti artisti ad esibirsi in piazza Duomo anche Peppino Di Capri e Valentina Stella.

Ovviamente il divieto di somministrazione, vendita di alcolici in vetro e sparo di botti vale anche per la mezzanotte dopo il rituale cenone di Capodanno. Ancora è fatto divieto di introdurre nell’area dove si svolgerà l’evento musicale ed in tutte le strade limitrofe che convergono in piazza Duomo ogni tipo e modello di bombolette contenente spray urticante.

Infine per mercoledì 1 e lunedì 6 gennaio è fatto divieto di conferimento dei rifiuti organici – frazione umida – alle utenze domestiche e non domestiche. L’ordinanza si è resa necessaria anche a seguito del programma di chiusura dell’impianto di compostaggio per le festività natalizie (società affidataria del servizio . AMBIENTE).

