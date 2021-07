Nola e Cimitile: Inseguimento di 40 minuti e 3 auto da rottamare. Carabinieri arrestano 29enne

I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Nola hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e lesioni personali Antonio Pignatelli, 29enne di Cimitile già noto alle ffoo.

I militari – allertati dal 112 per la segnalazione di un’auto sospetta – sono intervenuti nel centro di Nola. Hanno individuato l’auto con all’interno il 29enne. Si avvicinano per controllarlo ma a quel punto inizia la fuga di Pignatelli e parte l’inseguimento. La corsa dura 40 minuti ed è caratterizzata da forte velocità e sorpassi pericolosi. Il 29enne è braccato, la gazzella gli sta attaccato ma l’uomo non si arrende. Sperona più volte l’auto dei militari e anche quella dei carabinieri della stazione di San Paolo che nel frattempo era arrivata in supporto.

L’inseguimento termina a Cimitile. Lì, l’uomo scende dall’auto ormai inservibile – stessa sorte per le 2 auto dell’Arma – e si incammina verso la sua vicina abitazione. I Carabinieri lo bloccano e lo arrestano.

Pignatelli è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. I 2 Carabinieri sono dovuti ricorrere alle cure mediche, fortunatamente ne avranno per pochi giorni.

