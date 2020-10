NOLA. E’ la bellissima Filomena Venuso 21 anni la Miss Grand International Italy 2020

E’ la bellissima Filomena Venuso 21 anni di Nola la Miss Grand International Italy 2020, incoronata nella stupenda location di Cinecittà World Roma da Mirea Sorrentino Miss Grand International Italy 2019.

Nato nel 2013 in Thailandia, Miss Grand International si è imposto da subito come lo show di bellezza più importante al mondo: presente in 90 nazioni, con oltre 3 milioni di followers e 1 miliardo di telespettatori che assistono alla finale. E con un’importante finalità benefica legata alla campagna umanitaria “Stop The War and Violence”, che garatisce sostegno ai popoli bisognosi colpiti dalla guerra.

“Nonostante le grandi problematiche che hanno colpito il settore a causa della pandemia da Coronavirus, il tour di Miss Grand International Italy è riuscito a continuare il suo corso, con eventi organizzati in tutto il territorio nazionale, proseguendo anche nel suo impegno relativo alle tematiche sociali. Anche quest’anno, infatti, abbiamo sostenuto la campagna social contro la violenza sulle donne con l’Hastagh #diamovocealledonne” – Così ha affermato con soddisfazione Giuseppe Puzio, patron nazionale della manifestazione.

L’evento è stato presentato dalla meravigliosa attrice e showgirl Emanuela Tittocchia insieme al comico di “Made in Sud” Gianni Marino. In giuria, tra gli altri, due note e amate influencer: la spumeggiante Klea Marku, grande protagonista di Ex On The Beach, e Katiusa Cavaliere, modella e amatissima fashion expert di fama nazionale e internazionale.

Mena Venuso rappresenterà l’Italia nella finale mondiale che si terrà a dicembre.