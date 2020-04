NOLA. E’ morto Aldo Masullo, aveva 97 anni

di Nicola Valeri

Emozionanti e riflessivi i numerosi incontri presso l’Aula Consiliare del Comune con la presentazione di pubblicazioni a cura della Libreria Guida di Nola diretta da Rosa Barone come nella chiesa di San Sebastiano e la bellissima intervista fatta sul sagrato del Santuario nella prima edizione de “La Carezza del Padre”, per ricordare Padre Arturo D’Onofrio, Servo di Dio e Padre degli orfani. Aldo MASULLO, già senatore della Repubblica con i DS viveva da anni nel quartiere Vomero a Napoli. Era originario di Nola, terra a lui molto cara dove spesso si recava per i suoi incontri culturali tenuti nel Salone della Curia Vescovile e al Seminario. Varie volte si è vociferato di una sua candidatura al Comune di Napoli come a quello di Nola. Ipotesi poi sfumate per le sue resistenze a immettersi in ruoli non proprio a lui graditi. Numerose le sue presenze in occasioni culturali come il Premio Cimitile e tante altre.

