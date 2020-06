NOLA. E’ morto il prof. Luigi Buonauro, docente in pensione di diritto amministrativo all’Università di Napoli

Si è spento all’età di 75 anni il prof. Luigi Buonauro, docente in pensione presso l’Università Federico II di Napoli dove insegnava diritto Amministrativo.

Ne danno il triste annuncio la moglie Giuliana Finaldi, i figli Carlo, Michele, Rosa e Massimo, il genero, le nuore, i 10 nipoti ed i parenti tutti. Le esequie muoveranno dalla casa dell’estinto in Via S. Luca, 63 domani 24 c.m. alle ore 9,00 e proseguirà per il Cimitero di Nola dove si terrà la benedizione come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7/03/2020 –

