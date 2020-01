NOLA. Ewelina Duda terza al campionato italiano “Mr Hair Art Awards”. La gara dedicata all’acconciatura da sposa

🔊 Ascolta l'articolo

Si chiama Ewelina Duda, originaria della Polonia, ma è cittadina nolana da molti anni.

Fin da bambina ha sempre coltivato l’interesse per la manualità e le cose belle, con l’aiuto della nonna amava intrecciare di tutto, dai capelli delle bambole ai fili d’erba, e così si divertiva davvero tanto con quel giocare che un domani sarebbe diventato una vera e propria passione. Negli anni si è sempre più appassionata alle acconciature, prima sperimentando su amici e parenti le sue originali creazioni e poi iniziando un vero e proprio percorso di formazione professionale. Ha partecipato a qualche concorso, Masterclass ed a collaborare con qualche parrucchiere al quale serviva dare un tocco di originalità ai suoi lavori.

Tante sono state le soddisfazioni professionali di questi anni, ma la sfida più grande di tutte doveva ancora arrivare, ossia partecipare ad un concorso importante come il Mr Hair Artist Awards, il primo campionato italiano di acconciatura, organizzato il 12/13 gennaio a Peastum da Mr. Luigi Serrone.

Ha partecipato con il coraggio, senza aspettarsi niente, all’inizio l’ha solo considerata un occasione di confronto, visto che la competizione che aveva scelto era forse quella la più importante.

Il campionato italiano “Mr Hair Art Awards”, una vera istituzione in questo campo, con una qualificatissima giuria internazionale tra i quali Georgey Kot e Liuba Trofaniuc ed esponenti italiani del gruppo nazionale di mr. Luigi Serrone. Erano 40 nella categoria acconciatura da sposa, provenienti da tutta Italia, e con grande soddisfazione, nonostante Ewelina non fosse molto conosciuta in questo settore, ha ottenuto il 3 posto. Adesso è felice e soddisfatta, pronta a qualsiasi altra sfida, con la voglia di crescere professionalmente.

adsense – Responsive – Post Articolo