NOLA. Festa dei Gigli 2020, ecco il calendario ufficiale delle questue

E’ stato fissato il calendario ufficiale delle questue. Si tratta di un altro momento topico nell’anno di Festa e rappresenta anche l’occasione per la presentazione delle canzoni e dei motivi che caratterizzeranno la processione dei Gigli e della Barca. Di seguito il calendario

Ortolano sabato 23 maggio ore 16.00

Salumiere domenica 29 marzo 10.30

Bettoliere sabato 18 aprile ore 16.00

Panettiere venerdì 1 maggio ore 10.00

Barca sabato 04 aprile 17.00

Beccaio domenica 10 maggio ore 10.00

Calzolaio domenica 22 marzo ore 10.00

Fabbro domenica 17 maggio ore 10.00

Sarto domenica 17 maggio ore 17.00

• Va sottolineato che per quanto riguarda il Giglio Salumiere, a causa del coincidente Referendum, previsto proprio per domenica 29 marzo, il corteo del comitato partirà alle 10.30 da via Anfiteatro laterizio per proseguire in direzione della villa comunale dove si svolgerà la presentazione ufficiale delle canzoni della corporazione

