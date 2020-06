Durante la notte ladri sono entrati in azione a Nola in un noto bar della Statale 7 bis. Dopo aver sfondato un’ampia vetrata si sono introdottI all’interno dello stesso facendo razzia un po’ di tutto. Da quando si apprende sarebbero stati trafugati tabacchi e altri prodotti che il locale aveva in esposizione. Ingenti i danni, indagano le forze dell’ordine.

