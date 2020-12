NOLA. Gomme tranciate a tappeto e furti nel parcheggio del Vulcano Buono, stessa tecnica anche in altri supermercati

Che il centro commerciale Vulcano Buono non fosse un luogo sicuro, era un fatto già tristemente noto da tempo, ma i furti si stanno intensificando, come al solito, con l’avvicinarsi del periodo natalizio. La tecnica è la seguente: al parcheggio del piano superiore le gomme delle auto vengono forate con un cacciavite, probabilmente a tappeto o quasi. Così che la persona, mettendo in moto e sentendo un rumore sospetto, si fermi per vedere cos’è successo, e approfittando della distrazione del guidatore, il malintenzionato ne approfitta per rubare portafogli e altri oggetti di valore dalla macchina lasciata aperta.

Ciò è molto più comodo di una rapina a mano armata, per la quale ci sono pene ben maggiori. L’obiettivo qui è un portafogli o pochi altri oggetti per “guadagnarsi la giornata”, e su molti pneumatici danneggiati qualcosa sempre si rimedia. La ruota viene forata sulla parte laterale, dove è più morbida, danneggiandola completamente e richiedendo così l’intera sostituzione. Se il malcapitato decide di sostituirla sul momento con la ruota di scorta, il tempo che il borseggiatore avrà a disposizione sarà ancora più a lungo. Quindi, in caso di imprevisti di questo tipo e rumori sospetti in uscita dal Vulcano, si suggerisce caldamente di non fermarsi e andare direttamente dal gommista, in modo da non cadere nella trappola. Per il resto, si parlava negli ultimi tempi anche di furti proprio di auto, sempre nel parcheggio del Vulcano Buono: i ladri riescono a mettere in moto la macchina in soli 3 minuti, avvalendosi anche della conoscenza del posizionamento delle telecamere, restando così non riconosciuti. Intervistando la sicurezza, si apprende che il parcheggio più sicuro, attualmente, è l’entrata Amalfi, dove c’è più passaggio di persone. Probabilmente le colonne del parcheggio superiore, che è coperto, nascondono alla vista le auto, facendo sì che i criminali possano agire indisturbati. Che non fosse un luogo tranquillo già lo si vedeva: negli anni, si sono alternati venditori di calzini e presunti “lavatori di auto”, che, dietro compenso anticipato, si offrivano di lavare l’autoveicolo mentre il proprietario andava a fare spese.

Ma ora la situazione si sta facendo decisamente più critica, e questi furti rappresentano di certo un campanello d’allarme dal punto di vista sociale su ciò che sta accadendo nel centro commerciale: con la Campania in red zone, restano aperti solo pochi negozi, tra cui Auchan che in realtà è prossimo alla chiusura. Acquisito da Margherita (collegato al gruppo Conad, ma non Conad) già qualche tempo fa, aveva ridotto spazi e merce, ma adesso il supermercato si presenta ancora di più con reparti chiusi e scansie vuote, in attesa di essere sgomberato totalmente. Un destino comune, quello del cambio di gestione, per gli Auchan della Campania, che però mentre per i punti di Giugliano e Pompei si è tradotto nell’acquisto da parte di nuovi proprietari, a Nola nessun acquirente se l’è sentita di investire, quindi per il momento il negozio chiuderà e basta.

Per il resto, negli altri negozi del centro, poca utenza. Aperte le profumerie, l’elettronica e la libreria Mondadori, nonché i negozi di intimo, sebbene spesso presentino su alcune scansie la scritta “merce non vendibile poiché non di prima necessità”. Aperto a sorpresa anche H&M, che ha deciso di lasciare aperti i reparti di biancheria e abbigliamento bambino. Ci si chiede quindi, data l’assenza di guadagni per il centro, quali siano effettivamente le condizioni dei dipendenti.

Ritornando al problema furti, un intervistato sfuggito al furto nel giorno 30/11 e che riconoscendo il pericolo non s’è fermato, ci informa che la stessa situazione c’è anche da MD. Si nota nel famoso discount assenza di controlli e numerosi mendicanti rom, e stesso fenomeno delle ruote forate, confermato dai gommisti che stanno avendo un’impennata di clienti. Anche qui, il fine è il borseggio, un modo poco rischioso per recuperare qualche spicciolo che nella confusione natalizia si riesce a rimediare. Si invita quindi a prestare la massima attenzione e segnalare sempre alle autorità i problemi, in modo che si possano aumentare i controlli prima che i danni vengano fatti: che nel migliore dei casi comporta comunque la sostituzione di una ruota (50-100€) e una perdita di tempo, nel peggiore la perdita di portafogli, smartphone, oggetti vari, l’intera auto, andando ad aggiungere la scocciatura di dover rifare tutti i documenti, bloccare le carte di credito e altre grane di questo tipo.

V.G.

