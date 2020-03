NOLA. Il giovane Fernando De Risi nominato dirigente provinciale Fratelli D’Italia

Il partito di Fratelli d’Italia punta sulla nuova linfa scommettendo sul lavoro dei giovani. Fernando De Risi, studente 20enne di giurisprudenza è stato nominato dirigente alle politiche giovanili a seguito di una riorganizzazione partitica. Lo spiccato interesse per la vita di partito e le capacità aggreganti hanno di certo contraddistinto il lavoro del giovane nolano nel suo percorso in Fratelli d’Italia, tanto da rendere necessaria una nomina dirigenziale.

Nonostante la giovane età Fernando è riuscito ad ampliare i consensi elettorali del partito nella scorsa tornata elettorale, riuscendo ad avvicinare non solo tanti ragazzi quanto anche figure come consiglieri comunali ed affermati professionisti al partito Fratelli d’Italia.

“Attraverso questo incarico che mi è stato conferito nello scorso mese di gennaio potrò estendere il mio raggio d’azione all’intera provincia napoletana, la più bella d’Italia. Lavorerò per avvicinare i giovani alla politica, ma ancora di più ,sarà mio interesse lanciare campagne di prevenzione e campagne per il rispetto dell’ambiente. all’indomani della tornata elettorale collaborerò con il governo regionale per migliorare quelle che sono le aspettative di vita dei miei coetanei.

Questa terra deve tornare a promettere ai proprio figli soddisfazioni lavorative di ogni genere, è inaccettabile il numero di giovani che quotidianamente lascia la Campania per trovare lavoro: stiamo perdendo ogni giorno i migliori avvocati, dottori, docenti e professionisti di ogni genere. Sarà mio interesse rilanciare questa problematica al prossimo governo della regione. Il partito ha fatto un grande investimento puntando su un giovane piuttosto che su di un adulto, prometto allora una grande dedizione alla causa, ma ancora di più sarà mio personale e più grande interesse il normale proseguimento degli studi di legge: solo lo studio e la conoscenza degli istituti giuridici che riguardano la mia nomina potrà far accrescere qualitativamente il mio lavoro, il motto sarà “non multa sed multum”.

