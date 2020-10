Nola – Il Messaggio del Vescovo per il 25° anniversario di sacerdozio di don Leonardo colpito dal Covid

Carissimi, domani don Leonardo celebra il 25° di ordinazione sacerdotale. Aveva programmato la Santa Messa presso il Seminario di Scutari, alle ore 11.00. Purtroppo celebra questo anniversario in ospedale. La situazione sanitaria è seria. Faccio mia e condivido con voi la proposta dei vescovi albanesi, giuntami questa sera: domani in tutte le celebrazioni delle Sante Messe, in Cattedrale e tutte le chiese, si reciti il santo Rosario e si preghi la Madonna del Rosario per la guarigione di don Leonardo. Io celebrerò nella parrocchia Maria SS del Rosario a Flocco. Uniti nella preghiera, per intercessione della Vergine Maria, affidiamo al Signore la vita di don Leonardo.

