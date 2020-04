NOLA. Il sindaco Gaetano Minieri chiede scusa alla cittadinanza. “Il sentimento ha prevalso sulla ragione”.

Intervistato via web dai colleghi di Teleclubitalia ieri sera ha chiesto scusa per la sua presenza all’interno dell’ospedale durante la commemorazione della Salma di Sommese: “Ho sbagliato, ho 59 anni non ho mai fatto politica, sono una persona prestata alla politica essendo un imprenditore. Se avessi fatto sgombrare tutti oggi avrei avuto il favore della gente, ma non me la sono sentita ed ho sbagliato”, ha affermato il primo cittadino. Il suo chiedere scusa ha sortito il favore della cittadinanza nolana che ha capito e ha messo la parola fine sulle polemiche che avevano investito anche la fascia tricolore della città dei Gigli. Ecco il video.

