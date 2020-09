NOLA. Il sindaco Gaetano Minieri positivo al Covid 19

Dopo i primi positivi tra alcuni dipendenti del Comune di Nola il primo cittadino volontariamente si è sottoposto al tampone dal quale è risultato positivo mettendosi immediatamente in quarantena. Ecco il suo annuncio su facebook: “la mia assenza dalla vita della città in questo fine settimana é stata causata dall’insorgere di sintomi collegabili ad una situazione di possibile contagio a cominciare dalla tarda serata di venerdì. Pur non avendo sintomi invalidanti il dovere civico, mi ha fatto optare per un isolamento spontaneo in attesa del risultato del tampone effettuato il primo giorno utile, ieri. Esito che purtroppo lo stesso ha dato risultato POSITIVO. Questo fatto mi costringe ad un isolamento necessario, sperando in un perdurare di una stazionaria situazione . Come già sapete, a causa anche di altre positività riscontrate tra gli impiegati comunali, bisogna procedere alla sanificazione della Casa Comunale e già era stata predisposta la chiusura. La vita amministrativa continuerà, grazie alla fattiva collaborazione degli assessori, dei consiglieri della maggioranza e dell’opposizione, degli impiegati, ma vi invito ad una riflessione: il virus é ancora e forse di più in mezzo a noi. Vi esorto ad usare prudenza ed adottare non solo le note misure di prevenzione ma anche il buonsenso necessario per uscire da questa situazione. Continuerò a lavorare da casa per il bene della nostra amata comunità anche perché allo stato le condizioni fisiche me lo consentono”.

