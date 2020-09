NOLA. Il sindaco Minieri per l’aumento dei casi da Covid emette nuova ordinanza

Sono 19 i positivi al Coronavirus a Nola e per l’aumentare dei casi ecco che il primo cittadino Gaetano Minieri corre ai ripari emettendo una nuova ordinanza. Ecco cosa scrive sul proprio profilo facebook: “Concittadini cari, purtroppo oggi si è resa necessaria una nuova Ordinanza che rende obbligatorio l’uso delle mascherine a partire dalle ore 18,00 e fino alle ore 6.00 del giorno successivo. Tale decisione, impopolare forse soprattutto fra i giovani, è rivolta in particolare a loro ed è stata indispensabile per la limitazione dei rischi da contagio COVID. Sono noti a tutti i bollettini dell’unità di crisi della Regione Campania dai quali si evince l’aumento del numero delle persone contagiate. Invito tutti a collaborare rispettando le regole: abbiamo dato esempio nei mesi del loock down di rigore e buonsenso , continuiamo a perseguire questa strada per uscire al più presto da questa emergenza che forse sta durando più del previsto”.







adsense – Responsive – Post Articolo