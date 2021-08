NOLA. In fiamme l’ex Campo Sportivo di Piazza Mercato

Fiamme nel pomeriggio di oggi, martedì 17 agosto 2021, a Nola nell’area che un tempo era lo stadio del glorioso Nola. A bruciare erbacce, rifiuti e tutto ciò che vi era all’interno. Le fiamme hanno interessato quasi tutta l’area anche quella esterna. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, in particolare Carabinieri e Polizia e diverse autobotti dei Vigili del Fuoco. Il fumo denso, grazie anche al vento, si è esteso in buona parte della città. All’interno dell’ex stadio, da quanto si apprende, vivono alcuni extracomunitari e senza fissa dimora. Non si segnalano feriti.

