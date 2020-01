NOLA. La diocesi presenta il corso di formazione imprenditoriale aperto ai giovani imprenditori

La SCUOLA IMPRENDITORIALE diocesana vuole aggregare giovani, imprenditori e professionisti che a partire dalla propria fede e dalla passione per il territorio, si impegnano a valorizzarne le risorse, in vista del bene comune.

L’incontro inaugurale di venerdì 24 gennaio ore 18.30 in seminario a Nola è aperto a tutti.

