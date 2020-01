Nola – La morte di don Alfonso Pisciotta – il cordoglio di don Giuseppe Autorino. Domani i funerali a Somma Vesuviana

È giunta inaspettata la brutta notizia della dipartita di don Alfonso Pisciotta. Il sacerdote don Giuseppe Autorino ha voluto esprimere tutto il suo cordoglio :

“Sono profondamente scosso e turbato per la notizia che mi è giunta in questi minuti della perdita improvvisa di Mons Alfonso Pisciotta, parroco di San Giorgio martire e vicario episcopale. Vi chiedo una preghiera per lui e per tutti i sacerdoti, sicuro che la fede in Dio dono la Speranza nella vita eterna.

Un sacerdote che ha dato tanto nella chiesa, per la missione che Gesù ci ha chiesto fin dal nostro battesimo, e ancor più nel ministero sacerdotale.

A Cristo, Buon Pastore, affido il carissimo don Alfonso, perché possa ricevere il premio promesso ai servi fedeli del Vangelo”.

La salma resterà presso la abitazione in via San Luigi 5 a Lausdomini fino a domani alle 11.00, quando verrà trasferita nella chiesa di San Giorgio a Somma Vesuviana e Mons. Vescovo celebrerà la messa esequiale a San Giorgio in Somma Vesuviana alle ore 16.00

