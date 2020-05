NOLA. La proloco “Cesare Augusto” e la valorizzazione del territorio. Partecipa anche tu a “Sosteniamonola”

La Pro Loco Cesare Augusto di Nola è una giovane associazione, nata solo qualche mese fa, che ha come suo obiettivo quello di valorizzare turisticamente e culturalmente le peculiarità del luogo in cui nasce. In questo periodo ha iniziato una campagna di sensibilizzazione promuovere le attività del territorio dopo la grave crisi scaturita dall’emergenza Coronavirus. Basta inviare un video della propria attività commerciale e sarà postata sulle pagine social collegate.

Ecco un breve video promozionale.



