Nola. L’attrice Giorgia Wurth a Nola per la presentazione del suo ultimo libro

La scrittrice ed attrice Giorgia Wurth, volto noto di fiction televisive come “Un medico in famiglia”, sarà a Nola per la presentazione del suo ultimo libro “Io, lui ed altri effetti collaterali”.

L’iniziativa è promossa dal circolo culturale Passepartout in sinergia con l’associazione Meridiani ed in partnership con Napolitano Case Spa.

L’appuntamento è per le ore 18.30 di martedì 28 gennaio nel salone dell’agenzia Yeshome Immobiliare di via San Massimo.

Alla presentazione, oltre all’autrice, prenderanno parte Alfonso Giarletta ed Ada Minieri, rispettivamente management event e responsabile del progetto “Sii saggio, guida sicuro” per conto dell’associazione Meridiani.

“Continua la sinergia tra enti associativi per la promozione di eventi a carattere culturale che, oltre ad offrire belle opportunità di confronto, rappresentano anche l’occasione per la condivisione di nuove idee progettuali” fanno sapere gli organizzatori.

“È nella rete sociale che si intercettano le potenzialità di un territorio – aggiunge l’imprenditore nolano Francesco Napolitano – Felici di poter favorire questi momenti sostenendo iniziative che creano aggregazione e socializzazione. La porta dell’agenzia è aperta a tutti”.

