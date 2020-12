Nola, lo show di Capodanno in streaming. Tra gli ospiti il rapper Clementino

Un pomeriggio interamente interattivo con artisti del panorama musicale nazionale e partenopeo per salutare il 2020. Lo show, come da tradizione, si terrà a partire dalle 15 di domani, giovedì 31 dicembre. Solo che ad accogliere il parterre di artisti non ci sarà la centralissima piazza Duomo di Nola ma una piazza ancor più grande: quella dei social.

Una scelta obbligata che, come spiega Carlo Parente, responsabile dell’importante store, è strettamente legata al difficile momento che stiamo vivendo.

“Quest’anno, facendo di necessità virtù’, – dice Parente – siamo riusciti addirittura ad allargare il sipario, facendo di quello che era uno spettacolo di piazza un grande evento mediatico offerto in collaborazione anche delle altre piattaforme EXPERT della Campania appartenenti ai gruppi Mallardo, NewElectronics, Parente e Somma, in un evento in simultanea e senza precedenti”.

E segnali di festa e di buoni auspici ci sono stati già nei giorni con l’allestimento in piazza Duomo del “villaggio natalizio”, a cura sempre di Expert Parente sponsor anche del calendario della Festa dei Gigli realizzato dalla Fondazione.

Una presenza costante nel tempo quella dello store che domani si concretizzerà con l’atteso veglione pomeridiano.

“Un appuntamento irrinunciabile che da anni ormai accompagna il pomeriggio del 31 dicembre – continua Carlo Parente – e che abbiamo voluto proporre anche quest’anno nel segno di una continuità progettuale e di gratitudine nei confronti dei nostri clienti. Siamo felici di regalare qualche ora spensierata alle persone considerato che, viste le restrizioni da zona rossa, non potranno trascorrere il pomeriggio in compagnia. A quello ci pensiamo noi”.

Ecco il cast: Clementino, Peppino di Capri, Simone Schettino, Joelier, Andrea Sannino, Biagio Izzo, Arteteca, Fatima Trotta, Lello Musella, Peppe Iodice, Ciro Giustiniani, Valentina Stella, Mery Esposito, Carolina e Rafel o pazz, Peppe Laurato, Ivan Granatino, Monica Sarnelli, Gianluca Manzieri, Rosalia Porcaro, sono solo alcuni degli artisti che si esibiranno in diretta streming rigorosamente presentati da Luca Sepe.

L’evento sarà visibile su tutte le pagine FB dei gruppi Expert aderenti all’iniziativa, Di Luca Sepe nonché su CRC Targato Italia 100.5 FM e canale 620 DTT, Videonola Canale 88 DTT, Teleclub Italia.

