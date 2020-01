NOLA. L’opposizione all’attacco del sindaco Minieri. “Una Giunta monca da novembre”

Il capogruppo di opposizione della città nolana, l’arch. Cinzia Trinchese dopo mesi di immobilismo da parte del primo cittadino di Nola Gaetano Minieri torna a tuonare sulle dimissioni di uno dei suoi membri della giunta, l’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Iazzetta, che in data 4 novembre 2019 si dimise dall’incarico per sopraggiunti impegni professionali, almeno da quanto dichiarato nella lettera di dimissioni. Ebbene, l’ex vicesindaco e assessore della giunta Biancardi dichiara:”La giunta tecnica, nominata dal Sindaco, per accordi presi con i gruppi politici che lo hanno sostenuto, è in scadenza al 31 marzo, ma purtroppo ha cominciato a perdere pezzi già da tempo. La città e i cittadini vanno informati sempre. La casa comunale è la casa di ogni nolano”.

