Nola. L’Università Parthenope in città, domani conferenza informativa Interverrà il Ministro Gaetano Manfredi

E’ prevista per domani, venerdì alle ore 10,00 nell’Auditorium del Rione Gescal in via Guglielmo Pepe, la conferenza informativa, per fare il punto sulla riattivazione dei corsi di studio dell’Università Parthenope, in città. E’ il tassello che si aggiunge al protocollo d’intesa sottoscritto all’inizio dell’anno dal Rettore della Parthenope, Alberto Carotenuto, e dal sindaco Gaetano Minieri, con successivo bando dell’Università per acquisire le manifestazioni d’interesse, in ordine alla disponibilità dei suoli su cui realizzare le strutture dell’insediamento per un investimento complessivo che vale 13 milioni di euro. Una selezione definita per l’attesa scelta finale, su cui se ne saprà di più nel corso della conferenza programmata, a cui parteciperanno il Ministro dell’Università e delle Ricerca, il professore Gaetano Manfredi, il Rettore Aldo Carotenuto, la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale della Campania, la dott.ssa Maria Luisa Franzese e il Sindaco Gaetano Minieri.

I corsi di studio, in prima fase, sono collegati con la Facoltà d’Economia e Management. Prevista la loro attivazione, già a novembre prossimo per l’anno accademico 2020\2021, nella sede provvisoria di via Guglielmo Pepe.

