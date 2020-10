NOLA: Medaglia d’argento per la Pasticceria Minichini per il Premio: “Migliori Panettoni del Mondo 2020” – Cinecittà World – Roma

Il 24 e il 25 ottobre 2020, si è tenuto a Roma, il campionato mondiale “Migliori Panettoni del Mondo 2020” – Cinecittà World. Tra i premiati, aggiudicandosi una meritatissima medaglia d’argento, anche la Pasticceria Minichini di Nola. In gara 300 pasticceri si sono sfidati per due categorie, classico ed innovativo. Francesco Minichini, ha raggiungo il traguardo con la sua proposta del panettone classico. La pasticceria Minichini si presenta come una ventata rivoluzionaria che porta in città uno spicchio del fantastico mondo della pasticceria classica napoletana. Sempre alla ricerca di materie prime di qualità, selezionate minuziosamente per regalare ai clienti nuovi e piccoli momenti di piacere. Con un altro traguardo raggiunto, la pasticceria Minichini si annovera tra le eccellenze dell’agro nolano.

adsense – Responsive – Post Articolo