NOLA: Minaccia i genitori con un coltello per denaro. 33enne arrestato dai Carabinieri

I carabinieri della stazione di Nola insieme a quelli della sezione radiomobile locale hanno arrestato per maltrattamenti contro familiari ed estorsione un 33enne del posto già noto alle ffoo.

I militari sono intervenuti nell’abitazione del padre del 33enne, dopo una richiesta di aiuto pervenuta al 112. Quando sono arrivati hanno scoperto che l’uomo avesse poco prima minacciato i genitori con un coltello per ottenere denaro necessario per acquistare sigarette.

Secondo quanto accertato, episodi di questo tipo non erano una novità.

Il 33enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

adsense – Responsive – Post Articolo